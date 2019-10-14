Stand Up ve tango yapan, bağlama çalan, su altına dalış yapan Demir, aynı zamanda atletizm, judo, halter sporlarıyla da yakından ilgileniyor.

Doğuştan yüzde 90 görme engelli olan 25 yaşındaki Hamza Demir'in yaşamı 18 yaşında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'yla tanışmasıyla değişti. Braille alfabesini öğrenerek eğitime başlayan Demir, sırasıyla ortaokulu ve liseyi bitirdi. Şimdi ise açıktan İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi'nde Reklamcılık okuyor.

Okudukça kendini geliştiren Demir, görme engelli olmasına rağmen spor ve sanata yönelerek yeteneklerini keşfetti. Tiyatro, atletizm, judo, halter, dalış, tango ve bağlama kurslarına katıldı. Demir'in en çok tanınmasına neden olan ise yaptığı stand up gösterileri oldu. Kendini ifade etmek için stand up'a yöneldiğini söyleyen Demir, "Önce Engelliler Sarayı'nda arkadaşlarıma gösteriler yaptım. Her gösteride bir tecrübe kazandım ve şimdi artık İstanbul genelinde özel programlarda ve etkinliklerde sahne almaya başladım. Ayda birkaç kez Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) gösterim var. Görme engelli olduğumu duyan seyirciler önyargıyla izliyorlar ancak 10 dakika sonra açılıyorlar ve engelim olmadığını görüyorlar. Genellikle toplumun engele karşı olan önyargısını espri haline çeviriyorum. Yanlışlıkları ve görmezden gelinenleri süsleyip konu ediniyorum. Çoğu kez kendimi 'ti'ye alıyorum ve engelim üzerinden espriler yapıyorum. İzleyenleri hem güldürüyor hem de farkındalık oluşturacak mesajlar veriyorum" dedi.

Görme engeli hayallerimizi gerçekleştirmeye engel değildir

Marifetleriyle engelli arkadaşlarına örnek olan Demir, 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü nedeniyle kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara şöyle seslendi: "Görme engeli hayallerimizi gerçekleştirmeye engel değildir. İnsan bir şeyi çok isterse onu rahatlıkla başarabilir. Bunu yaşadım ve gördüm. Öncelikle hayata sımsıkı sarıldım, azmettim ve çalıştım. Kendimi geliştirdikçe de başarı basamaklarını rahatlıkla çıktım. Kesinlikle yılmayın 'Başkaları yapabiliyorsa ben de yapabilirim' deyin. Böyle düşünürseniz başaracağınıza inanıyorum."