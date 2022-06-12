Görme engelli albinizmli Mehmet Yaşar azmiyle takdir topluyor - Son Dakika
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Görme engelli albinizmli Mehmet Yaşar azmiyle takdir topluyor

12.06.2022 13:07
Görme engelli albinizmli Mehmet Yaşar azmiyle takdir topluyor

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde doğuştan yüzde 80 görme engelli ve albinizmli 40 yaşındaki Mehmet Yaşar, iş ve eğitim hayatında verdiği mücadeleyle örnek oluyor.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde doğuştan yüzde 80 görme engelli ve albinizmli 40 yaşındaki Mehmet Yaşar, iş ve eğitim hayatında verdiği mücadeleyle örnek oluyor.

Isparta'da 1982 yılında ağabeyi Serkan Yaşar gibi albinizmli olarak dünyaya gelen Mehmet Yaşar, lise eğitiminin ardından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek 2012 yılında Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak atandı.

Burada bir süre çalışan Yaşar, 2015 yılında evlendikten sonra Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tayin oldu. Ardından Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne kayıt yaptıran Yaşar, 2020 yılında diplomasını aldı.

Her sabah severek geldiği iş yerinde mesai arkadaşları ile selamlaşan Yaşar, ofisine geçerek bilgisayarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşar, AA muhabirine, albinizmli olmaktan üzüntü duymadığını hatta bu durumu bir fırsata çevirdiğini söyledi.

Diğer insanlardan farklı olmanın ve bulunduğu ortamda dikkati çekmenin hoşuna gittiğini anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Ağabeyim hastalığı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı. Öğretmen tahtaya çıkmamasını söylemiş. Yardım alamadığı için ortaokulda okulu bırakıyor. Benim başıma bu tür şeyler gelmedi çünkü arkadaşlarım ve öğretmenlerim beni en ön sıraya oturturlardı. Yanımdaki arkadaşlar sağ olsunlar hiç ikiletmeden kendi defterine not alırken tahtadakini bana da okurdu. Ben onun sayesinde yazardım. Ben bu şekilde liseye kadar okudum. Sonra da kısmet oldu Pınarhisar Meslek Yüksekokuluna yatay geçişle girip burada da kendi çabalarımızla, öğretim görevlilerinin ve arkadaşların yardımıyla 2 yıllık meslek yüksekokulundan mezun oldum."

Albinizmle yaşamayı öğrendiğini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Güneş ışınları tam dik geldiğinde dolaşmak daha sıkıntılı çünkü gözlerimiz, göz bebeklerimiz hassas. Güneşin verdiği ışıktan rahatsız olduğumuz için gözlerimizi kısarak bakıyoruz ve yürümekte zorluk çekiyoruz. Güneşin daha az olduğu saatlerde dışarı çıkıyoruz. Örneğin güneşte insanlar yandığı zaman esmerleşir, biz kızarırız. Kızarmamak için de güneş kremi kullanmaya özen gösteriyoruz."

Üç akrabası ile ağabeyinin de albinizmli olduğunu anlatan Yaşar, kendisiyle aynı kaderi paylaşan bireylerin hiçbir zaman toplumdan uzak kalmamalarını istedi.

Albinizm

Albinizm, canlılara renk veren melanin pigmentinin üretimini kısmen veya tamamen engelleyen genetik değişimlerin sonucu ortaya çıkıyor.

Kalıtsal bir durum olan albinizm ile doğan bireyler genellikle beyaz deri, saçlar, kaşlar ve kirpiklere sahip oluyor.

Cilt kanserine karşı oldukça savunmasız olan albinizmli bireyler, görme sorunları da yaşıyor.

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Kaynak: AA

Mehmet Yaşar, Pınarhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelli albinizmli Mehmet Yaşar azmiyle takdir topluyor - Son Dakika

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