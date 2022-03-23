Görme engelli çocuklar, ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak - Son Dakika

Görme engelli çocuklar ve onlara eşlik eden ünlü isimler, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele" adlı oyunu sahneleyecek.

Görmeyen çocuklara doğumlarından eğitim süreleri tamamlanana dek her adımda eşlik eden Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından hazırlanan oyun, 31 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sergilenecek.

Proje tasarımını Neşe Gönül, yönetmenliğini ise Yeliz Yalçın'ın yaptığı oyunda, iş, sanat ve spor dünyasından Abdullah Avcı, Ayten Danışman, Burcu Esmersoy, Feryal Gülman, Hakan Bilgin, Hilal Özdemir, Monik İpekel, Neşe Gönül, Saffet Emre Tonguç, Süleyman Kaya ve Haluk Levent çocuklarla birlikte sahneye çıkacak.

Elde edilen gelir, görme engelli çocukların eğitiminde kullanılacak

Mandarin Oriental Bosphorus'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Parıltı Derneği Yönetimi Eş Başkanı Neşe Gönül, çocukların yaşamın her alanında var olduklarına yönelik farkındalık kazandırmak adına birçok proje yürüttüklerini söyledi.

Gönül, akademik, kültür, spor ve sosyal yaşama ilişkin bilginin yanı sıra çocukların öz değerlerinin ve bireysel kimliklerinin oluşumunda da destek olduklarını aktararak, "Bugün burada, ikincisine imza attığımız çok anlamlı tiyatro oyunumuz adına bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 31 Mayıs gecesi çocuklarımız ve onlara eşlik eden ünlü isimler 'Hababam Sınıfı Parıltıyla El Ele' diyecek. Tiyatro oyunumuzda yer alan değerli isimlerimize, tüm çocuklarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Yönetmen Yeliz Yalçın da kendisine sürekli "Görmeyen çocuklarla tiyatro oyunu nasıl çalışıyorsunuz?" diye sorulduğunu aktararak, "Benim tek cevabım var, 'Biz onları çoktan aştık.' Mesleğimi çok seviyorum, saygı duyuyorum ve mesleğimden edindiğim bilgiyi, tecrübeyi çocuklara aktarmak, onları sahnede izlemek, emek verdiğim mesleğimin bana en güzel geri dönüşü." değerlendirmesinde bulundu.

Parıltı Derneği Başkanı Psikolog Dr. Hale Bacakoğlu ise derneğin kuruluş amacını ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yazar Saffet Emre Tonguç, Feryal Gülman, Ayten Danışman ve Hande Sezer Pekcan da konuşma yaptı.

Oyundan elde edilecek gelir, dernek aracılığıyla görme engelli çocukların eğitimi ve gelişiminde kullanılacak.