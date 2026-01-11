Görme Engelli Memur Sayısı 13 Bin 385'e Ulaştı - Son Dakika
Görme Engelli Memur Sayısı 13 Bin 385'e Ulaştı

Görme Engelli Memur Sayısı 13 Bin 385\'e Ulaştı
11.01.2026 13:39
Bakan Göktaş, 2025'te kamuda 13,385 görme engelli memur olacağını ve istihdamın arttığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 yıl sonu itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görme engelli memur sayısı 13 bin 385'e ulaştı. Bu sayı, kamuda istihdam edilen toplam engelli memur sayısının yüzde 16,2'sini oluşturuyor" dedi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşların toplumsal yaşama uyumlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Bakanlığın Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı 209 bin 180 görme engelli vatandaşın bulunduğunu kaydeden Göktaş, engelleri kaldırmak ve hayata aktif katılımı sağlamak için yoğun gayret içerisinde olduklarını ifade etti. Görme engelli vatandaşlara sunulan erişilebilirlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra kamuda istihdam imkanlarının da genişletildiğini bildiren Göktaş, "2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısını 15 kat artırarak, bugüne kadar toplam 82 bin 626 engelli vatandaşımızın kamuda uygun kadrolarda istihdamını sağladık. 2025 yıl sonu itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görme engelli memur sayısı 13 bin 385'e ulaştı. Bu sayı, kamuda istihdam edilen toplam engelli memur sayısının yüzde 16,2'sini oluşturuyor" dedi.

'ŞUBAT'TA 1573 ENGELLİ DAHA KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRİLECEK'

Bu yıl şubat ayında da 1573 engelli vatandaşın kamu kurumlarına yerleştirileceğini belirten Göktaş, "Yaptığımız atamalar ve yürüttüğümüz hizmetler ile Türkiye'de engellilerin herkesle eşit haklara sahip olmasını, toplumla kaynaşmasını ve günlük yaşamlarında tam bağımsız bireyler olabilmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'EVDE BAKIM YARDIMI'NDAN 47 BİN 794 GÖRME ENGELLİ YARARLANDI'

Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla 'Evde Bakım Yardımı' uygulamasının titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Göktaş, "Bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen aylık ortalama 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. 2025 Aralık ayı verilerine göre; bu yardımdan faydalanan görme engelli birey sayısı 21 bin 345'i kadın, 26 bin 449'u erkek olmak üzere toplam 47 bin 794'e ulaştı" dedi.

'5 BİN 109 GÖRME ENGELLİ BİREY, KURS PROGRAMLARINI TAMAMLADI'

Bakan Göktaş, görme engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için İstanbul ve Ankara'da bulunan Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezlerinde 15 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik 5-5,5 aylık dönemlerle eğitim verildiğini belirtti. Merkezlerde mesleki desteğin de ön planda olduğunu kaydeden Göktaş, "Bu merkezlerimizde temel eğitim ve rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayan 5 bin 109 görme engelli birey, kurs programlarını bitirerek sertifika almaya hak kazandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Memur, Son Dakika

