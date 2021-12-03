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Görme engelli öğrenci için okul bahçesine yürüyüş yolu yapıldı - Son Dakika

Görme engelli öğrenci için okul bahçesine yürüyüş yolu yapıldı

03.12.2021 12:54
Görme engelli öğrenci için okul bahçesine yürüyüş yolu yapıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görme engelli 9 yaşındaki Fatih Akçay için eğitim gördüğü okulun bahçesine yürüyüş yolu yapıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görme engelli 9 yaşındaki Fatih Akçay için eğitim gördüğü okulun bahçesine yürüyüş yolu yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 28 Haziran İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Fatih Akçay'ın ailesi, sosyal medya üzerinden ulaştıkları Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan, çocukları için okul bahçesine engelli yürüyüş yolu yapılmasını istedi.

Büyükakın'ın talimatıyla aileyle irtibata geçen belediye ekipleri, hazırlıkların ardından Akçay'ın okuluna gitti.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, zemine engelli yürüyüş yolunun montajını gerçekleştirdi.

Bu sayede okul bahçesinde rahat şekilde yönünü şaşırmadan yürüyebilen Akçay, uygulamadan mutluluk duydu.

Akçay ailesi, Büyükakın ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Görme engelli öğrenci için okul bahçesine yürüyüş yolu yapıldı
Görme engelli öğrenci için okul bahçesine yürüyüş yolu yapıldı
Görme engelli öğrenci için okul bahçesine yürüyüş yolu yapıldı
Görme engelli öğrenci için okul bahçesine yürüyüş yolu yapıldı
Görme engelli öğrenci için okul bahçesine yürüyüş yolu yapıldı

Görme Engelli, Engelli, Kocaeli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görme engelli öğrenci için okul bahçesine yürüyüş yolu yapıldı - Son Dakika


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