Görme Engelli Taha'nın Müzik Hayali



Görme Engelli Taha'nın Müzik Hayali

Görme Engelli Taha\'nın Müzik Hayali
12.01.2026 11:17
19 yaşındaki Taha, bağlama eğitimi alarak görme engellilere konser vermek istiyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki görme engelli Taha Ender Toprak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde aldığı bağlama eğitimiyle görme engellilere konser verme hayaliyle müzik çalışmalarına devam ediyor.

Ahmet ve Nebahat Toprak çiftinin 2007'de dünyaya gelen ve Taha Ender adını verdikleri çocuklarının, 2013'te beyninde tümör olduğu öğrenildi.

Taha Ender, 6 yaşında hastalık nedeniyle görme yetisini kaybetti.

Küçük yaşta beyaz bastonla tanışan Taha, bastonu sayesinde engelleri aşmaya çalışıyor.

Lise eğitimini tamamlayan Toprak, 7 yıl önce kendisi gibi görme engelli bireylere motivasyon sağlamak amacıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan bağlama kursuna katıldı.

Kısa sürede bağlama çalmayı öğrenen Toprak, bağlama eğitmeni Gökay Dönmez ile çalışmalarını sürdürüyor.

Toprak, bağlamasıyla görme engellilere yönelik konserler düzenlemeyi hedefliyor.

Görme engellilere konser vermek istiyor

Toprak, AA muhabirine, müziğe olan ilgisinin küçük yaşta başladığını söyledi.

Müzikle uğraşmayı çok sevdiğini belirten Toprak, beyaz baston ve bağlamayla adeta arkadaş gibi olduğunu ifade etti.

Baston sayesinde yönünü bulduğunu ve karşılaştığı engelleri aştığını anlatan Toprak, bağlamayla da gönül gözünü açtığını vurguladı.

Bağlama eğitimlerine devam ettiğini dile getiren Toprak, "Türkülerle kendimi ifade ettiğimde çok mutlu oluyorum. Daha önce aldığım tedavilerde hocalarım da müzikle ya da başka bir hobiyle uğraşmamı önermişti. Bağlama benim için adeta bir tedavi gibi, bana destek oluyor. Yeri geliyor, bağlamanın tellerinden çıkan seslerle kendini ifade edebiliyorsun." dedi.

Neşet Ertaş'ı çok sevdiğini ve kendisine rol model aldığını belirten Toprak, bağlama eğitimlerinin ardından görme engellilere yönelik bir konser vermeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.

Bağlama eğitmeni Gökay Dönmez de Taha Ender Toprak'ın çok başarılı ve azimli bir öğrenci olduğunu söyledi.

Toprak'ın "kalp gözünün açık" olduğunu dile getiren Dönmez, Taha ile görme engellilere yönelik konserler düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bağlama, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
