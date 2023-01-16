Görüntüler mide bulandırmıştı! Vitrindeki fare işletmeye 1 milyon TL'ye mal oldu - Son Dakika
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Görüntüler mide bulandırmıştı! Vitrindeki fare işletmeye 1 milyon TL'ye mal oldu

16.01.2023 23:11

Tekirdağ'da vitrinde duran simitlerin üzerinde farenin gezdiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla mühürlenen işletme, baştan sona yenilendi. Farenin işletmeye maliyeti 1 milyon TL oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir simit fırınında, simitlerin bulunduğu vitrinde gezen fare görüntüsünün büyük yankı uyandırmasının ardından mühürlenen işletme, baştan sona yenilenerek tekrar faaliyetlerine başladı. Tadilat maliyetinin 500 bin TL, kapalı kaldığı sürede yapılamayan satışlardan ise 500 bin TL zararı olan işletme, toplamda 1 milyon TL'lik maliyet ile yeniden hizmet vermeye başladı.

YENİLENEREK FAALİYETLERİNE BAŞLADI

Yaklaşık on günlük tadilatın ardından önceki gün işletmede yeniden üretim yapılmaya başladı. Müşterilerden ve Çerkezköy halkından özür dileyen firma yetkilisi Mehmet Arıcı, talihsiz bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "İstemeyerek böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. İşletmemizi tekrar düzenledik ve bir tadilat yaptık. İş yerimizi tekrar güzel bir noktaya getirdik, müşterilerimize yeniden hizmet vermeye başladık" diye konuştu.

Görüntüler mide bulandırmıştı! Fare işletmeye 1 milyon TL'ye mal oldu

"GEREKEN TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"

15 yıldır Çerkezköy'de hizmet verdiklerini söyleyen Arıcı, "Böyle bir durumu ne yaşadık ne de müşterilerimize yaşattık. Böyle bir durum ilk defa başımıza geldi. Tüm işletmeyi baştan sona yeniledik" şeklinde konuştu. Benzer bir olayın yaşanmaması için gereken tüm önlemleri aldıklarını da söyleyen Arıcı, "İlaçlamamızı, tarımsal konudaki ilaçlamaları, dezenfeksiyonları ve yenilemeleri yaptık" ifadelerini kullandı.

FARENİN TEMAS ETTİĞİ ÜRÜNLER İMHA EDİLMİŞ

Olayı gece saat 02.00 sıralarında duyduklarını ve 03.00'te dükkanda olduklarını söyleyen Arıcı, "Bütün ürünleri imha ettik. Zabıta ekiplerini arayıp kendilerine görüntü aldırdık. Kamera kayıtlarını ve ürünleri zabıta ekiplerine teslim ettik ve ürünleri imha ettiler. O gün tezgahta satış yapmadık" ifadelerine yer verdi.

Görüntüler mide bulandırmıştı! Fare işletmeye 1 milyon TL'ye mal oldu

FARE DIŞARIDAN GELMİŞ

Öztrak Caddesi'nde devam eden rögar çalışmasından dolayı iş yerinin giriş kapısının kenarında kırık olduğunu ve farenin kırık noktadan içeriye girdiğini dile getiren Arıcı, "Bizim de ihmalimiz var tabii ki. Biz sadece belediyeyi suçlamıyoruz. Yol çalışması düzeldi biz de iş yerimize tadilat yaptırdık çok güzel bir görüntü oldu bu işin sonunda. Zaten kamera kayıtlarında farenin kırık noktadan girdiği görünüyor. Dükkanda yaşamıyor. Bir taneymiş, etrafta burada yaşadığına dair herhangi bir kalıntı yok. O gece ürünleri imha ettiğimiz için dükkanı kapatma gereği duymadık. Zabıta Müdürlüğünü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini kendimiz çağırdık. Yetkililer buraya geldiler ve o hayvanın burada yaşamadığını gördüler" açıklamasında bulundu.

BİNLERCE KİŞİYE HİZMET VERİYOR

15-20 kişilik bir ekipler çalıştığını da söyleyen Arıcı, "Günlük 10 bine yakın simit üretimimiz var. Yaklaşık 10 gündür de üretim yapmıyoruz. Farenin bize rakamsal maliyeti 1 milyon TL civarında oldu. Sadece dükkana maliyeti 500 bin TL oldu, personelimizin giderlerini vs. üzerine koyduğumuz zaman bize zararı 1 milyon TL civarında oldu. Çok üzücü, çok zor bir durum. Hiçbir esnafımız bu durumla karşı karşıya kalmasın. Elimizden de bir şey gelmedi o an, tabii ki böyle bir şey olsun istemezdik, kimse istemez" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Görüntüler mide bulandırmıştı! Vitrindeki fare işletmeye 1 milyon TL'ye mal oldu - Son Dakika
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