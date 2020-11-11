(Görüntülü) Ata, operada anıldı - Son Dakika

Atatürk'ün hayatını anlatan videoların perdeye yansıtılmasıyla desteklenen konser, koronun, besteci A. Adnan Saygun 'un 'Sensin Kerim' adlı oratotoryosunu seslendirmesi ve selam duruşuyla sona erdi. Konser bitimiyle solistler, orkestra ve koro üyeleri alkış yağmuruna tutuldu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), Mustafa Kemal Atatürk 'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde 'Atatürk'ün Anma Konseri' düzenledi.

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