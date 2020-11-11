(Görüntülü) Ata, operada anıldı - Son Dakika

(Görüntülü) Ata, operada anıldı

11.11.2020 12:50
(Görüntülü) Ata, operada anıldı, System.String[]

Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde 'Atatürk'ün Anma Konseri' düzenledi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde 'Atatürk'ün Anma Konseri' düzenledi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve müzik düzenlemeleri Gürhan Keser tarafından hazırlanan konser, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Konserde Antalya DOB koro ve orkestrası ile solist sanatçılar soprano Serap Demirhan Işık ve Gizem Şener, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş sahne aldı. Koroyu şef Mahir Seyrek yönetti.Dünyaca ünlü besteci G. Puccini'nin eserlerinin seslendirilmesinin ardından Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülere de yer verildi. Solistler 'Kırmızı Gülün Adı Var', 'Kimseye Etmem Şikayet', 'İzmir'in Kavakları', 'Çalın Davulları', 'Fikrimin İnce Gülü', 'Çökertme', 'Efem', 'Yemen Türküsü', 'Bülbülüm Altın Kafeste', 'Vardar Ovası'nı orkestra eşliğinde yorumladı.

Atatürk'ün hayatını anlatan videoların perdeye yansıtılmasıyla desteklenen konser, koronun, besteci A. Adnan Saygun'un 'Sensin Kerim' adlı oratotoryosunu seslendirmesi ve selam duruşuyla sona erdi. Konser bitimiyle solistler, orkestra ve koro üyeleri alkış yağmuruna tutuldu.


Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Konser, Opera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Görüntülü) Ata, operada anıldı - Son Dakika


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