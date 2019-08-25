(görüntülü) garajı, tiyatro salonuna çevirdiler

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda tiyatro oyuncusu olan Oğuzhan Alparslan (24) ve Furkan Demir (25), arkadaşları Metin Altıok'un işlettiği kafenin yanında bulunan garajı tiyatro salonuna çevirdi. 'Tekne Sahne' adını verdikleri tiyatro salonunda konferans, tiyatro ve şiir dinletilerini sanatseverlerle buluşturan ikili, tiyatro oyunu da sahnelemeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda tiyatrocu olan Oğuzhan Alparslan ve Furkan Demir, kendilerine ait tiyatro salonu kurarak, oyunlarını sergilemek istedi. İkili, bunun için Kocasinan Sahabiye Mahallesi'nde, ortak arkadaşları Metin Altıok'tan kafesinin yanında bulunan garajı tiyatro salonu haline getirmek istedi. Garajın sahibinden izin alan 2 arkadaş, 3 hafta süren çalışmanın ardından 15 bin TL harcayarak garajı, 35 kişilik tiyatro salonu haline getirdi. 'Tekne Sahne' adını verdikleri tiyatro salonunda konferans, tiyatro ve şiir dinletilerini sanatseverlerle buluşturan gençler, tiyatro oyunu da sahnelemeye başladı.

'HALKIMIZI TİYATRO İLE BULUŞTURACAĞIZ'

Oğuzhan Alparslan, 14 yıldır tiyatro oyuncusu olduğunu, Kayseri'de salon kiralama maliyetleri çok fazla olduğu için salon açtıklarını söyledi. Alparslan, "Biz zaten Kayseri'de tiyatro yapmak istiyorduk. Bizim oynamak istediğimiz oyunlar oda tiyatrosuna daha uygundu. Biz hep bir yer arayışı halindeydik. Küçük bir yeri oda tiyatrosu haline getirmek istiyorduk. Kayseri'de şuan bizim açtığımız oda tiyatrosu dışında bir yer yok. Kayseri'de salon istediğimiz de kiralama maliyeti çok yüksekti. Boş gün bulmakta da zorluk çekiyorduk. Kendimize ait bir yer olursa, hem Kayseri'de eksik görülen tiyatro sanatının gelişmesi için kendi çalışmalarımızı yapabilirdik. Biz de böyle bir salonu açtık. Biz halkımızı her gün tiyatro ile buluşturacağız" dedi.

'15 BİN TL HARCADIK'

İlerleyen zamanlarda kendi ekiplerini ve salonu genişletebileceklerini kaydeden Alparslan, "Şu an 6 kişilik ekibiz, okullar açıldıktan sonra Kayseri'ye gelecek olan gençleri de seçme yaparak ekibimize dahil edeceğiz. Biz burayı çevremizde ki dostlarımızın sayesinde açtık. Yaklaşık 15 bin TL'lik maliyet harcadık. Yaklaşık 3 hafta süren bir çalışmanın ardından burayı da açtık. Salonumuz 35 kişiliktir. Plinio Marcos'un yazdığı 'Gece o kadar kirliydi ki ikisi de kayboldu' oyunun sahneleyeceğiz. Haldun Taner'in oyunlarından ayarladığımız bir kolajı sergileyeceğiz. Sahnemizin kapasitesini 70'e çıkaracağız ve bir bilet karşılığında oyunlarımızı sahneleyeceğiz. Kayseri'de sürekli tiyatro gösterimleri olmuyor" diye konuştu.

'TALEP BEKLEDİĞİMİZDEN YÜKSEK'

Furkan Demir ise Kayseri'de tiyatro yapabilecekleri salon sayısı az olduğu için kendi salonlarını açma ihtiyacı duyduklarını kaydederek, "Biz tiyatro yapabileceğimiz bir yer arıyorduk. Arkadaşlarımızın açtığı bir çayevinde bir garaj vardı. Biz bunu gördükten sonra burada tiyatro yapsak nasıl olur diye düşündük. Kayseri için bir değişiklik olabileceğini hissetmiştik. Arkadaşlarımızın imkanlarıyla bu tiyatro işine girmiş bulunduk. Talep ise beklediğimizden yüksek. Kayseri'de insanlar sanata aç bir durumdadır. Şiir dinletileri ve tiyatro ile 11'inci programımızı yaptık. Vatandaşlar buraya gelerek özel tiyatroların da gelişmelerine destek verebilirler. Sadece tiyatro amaçlı olmayacak. Burası Kayseri'nin kültürünü ve sanatını geliştirecektir. Burada toplantılar, konserler ve şiir dinletiler olacaktır. Kendi eserimiz olan bu salonda oyun çıkarmak bambaşka bir duygu" dedi.