Son Dakika Haberleri: (görüntülü) oğlunun dönmesini isteyen annenin hdp'deki eylemi 3'üncü günde
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(görüntülü) oğlunun dönmesini isteyen annenin hdp'deki eylemi 3'üncü günde

14 dakika önce

DİYARBAKIR'da oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın (49) parti binası önünde başlattığı oturma eylemi 3 gündür devam ediyor.

(görüntülü) oğlunun dönmesini isteyen annenin hdp'deki eylemi 3'üncü günde, System.String[]

DİYARBAKIR'da oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın (49) parti binası önünde başlattığı oturma eylemi 3 gündür devam ediyor.

Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Aziz (53) ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet, Çarşamba günü evden ayrıldıktan sonra dönmedi. Hacire Akar, Perşembe günü HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki il binasına geldi. Partinin kapı camını çekiçle kıran anne Akar, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar'ın getirilmesi için oturma eylemi başlattı. Eşi Aziz ve çocukları ile bazı yakınlarının da destek verdiği Akar, parti önünde ikinci geceyi geçirdi.

Eylemini 3 gündür devam ettiren Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın, 2004 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bilgisinin de aileye HDP'liler tarafından verildiği bildirildi.

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Akar, Hacire Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:58 Kaynak: DHA
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