(görüntülü) yurt dışı eğitiminde dolandırıcılık önlemi: güvenilir acente

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı Osman Yılmaz, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin gitmeden karşılaştığı sorunların en önemlisinin dolandırıcılık olduğunu söyledi. Ailelerin ve öğrencilerin güvenilir bir yurt dışı eğitim acentesi ile iş birliği yapması gerektiğini belirten Yılmaz, "Araştırmak ve teyit etmek çok önemli" dedi.





Binlerce öğrenci yurt dışında eğitim alabilmenin hayalini kuruyor. Bu hayalin gerçekleşmesi için doğru adımlar atılması gerektiğini dile getiren Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB) Başkanı Osman Yılmaz, "YEDAB olarak öğrenci ve velilerin arkasında duruyoruz. Sadece kendi üyelerimizi değil bize üye olmayan ama bize üye olabilecek potansiyeldeki insanları davet ederek direkt vizeyi veren firmalar aracılığıyla doğru eğitim verilmesini sağlıyoruz. Gruplar halinde okul ve ülke ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Böylece öğrencileri doğru şekilde yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Öğrenci nerede kalacak? Havalimanında indiğinde nasıl karşılanacak? Konaklama nasıl olacak? Okuldaki eğitim nasıl? sorularına yanıt arıyoruz. Kendim de gittiğim okullarda derse giriyorum. Oradaki eğitim modelini de öğrenmeye çalışıyoruz. Bu da üyelerimizin bilgi ve kalitesini artırıyor" diye konuştu.





"ÖĞRENCİ VE AİLESİYLE BİREBİR İLETİŞİM KURMALI"





Doğru ve güvenilir bir acentenin psikolojiyi de iyi bilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Öğrenci ve veliyle birebir iletişim halinde kalıyoruz. İşimiz sadece öğrenciyi gönderdikten sonra bitmiyor. Güvenilir acente yapısı içinde öğrenciyi gönderdikten sonraki süreçte öğrenciyle birebir diyaloğun devam etmesi gerekir. Haftada en az 1 kere öğrenci ile görüşmemiz lazım" dedi.





YEDAB'a belli referans ve kriterlerle üyelik kabulünün söz konusu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Güvenilir acente kriterindeki bir firmada veli ve öğrenci bir sorunla karşılaştığında derneğimiz olaya doğrudan doğruya müdahil oluyor" ifadelerini kullandı.





FİRMA SEÇERKEN DİKKAT!





Türkiye'de de 150 bine yakın uluslararası öğrenci olduğuna vurgu yapan Osman Yılmaz, yurt dışına öğrenci gönderirken kaliteli öğrenci anlayışını benimsediklerini ifade etti.





Firma seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunan Yılmaz, "Öğrenciler ve veliler firmaları araştırsınlar, web sitelerini incelesinler, referanslarına baksınlar. Firmaların kayıtlı olduğu kurumları incelesinler. Emin olamadıkları zaman da bizleri arasınlar" dedi.





TÜRKİYE'NİN MAALİYETİ 1,5 MİLYAR DOLAR





"Üniversitelerimizi belli bölümleriyle ön plana çıkardığımız zaman daha kaliteli öğrenci gelecektir, bunu başaran ülkeler arasında olabiliriz" diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:





"Türkiye'den yurt dışına giden bir eğitim kitlemiz var. Dil eğitiminden yaz kamplarına, üniversite ve master eğitimlerine kadar. İstatistiki veriler 1,5 milyar dolar parayı yurt dışı eğitimine harcadığımızı gösteriyor. Bu, okul ücretlerinden yaşamsal masraflarına kadar olan bir rakam. Yurt dışına öğrencimiz gitmeli, bunu Türkiye'ye taşıdığımız zaman ise ekonomi daha farklı hale gelebilir."





HER ÖĞRENCİMİZ KÜLTÜR ELÇİSİ





Yurt dışına giden öğrencinin kendisinde gördüğü gelişimin farkına vardığını dile getiren Yılmaz, "Öğrencideki özgüven daha fazla artıyor. Çünkü orada yabancı dil pratiği yapma imkanı bulduğu gibi, artık sorunları da kendi çözmeye başlıyor. Uluslararası arkadaşlar yani network dediğimiz olay gerçekleşiyor. Dünya insanı olma konusunda önemli bir adım atmış oluyor. Yurt dışına giden her öğrencimiz bir kültür elçisi ve bu ülkemiz için de çok önemli" diye konuştu.

- Karaköse