Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler

13.03.2026 10:08
13.03.2026 10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
İzmir'de bir aile hekimliğinde doktor ile hasta arasında yaşanan tartışma mahkemeye taşındı; 66 bin TL para cezası verilen vatandaş karara itiraz ederek hakaret etmediğini savundu. Ortaya çıkan görüntülerde hastanın "Bana geri zekalı diyemezsin" sözlerine, doktorun "Derim öylesin çünkü" diyerek karşılık verdiği duyuluyor. Doktorun yanındaki kişi ise "Böyle yapıp sonra da kimler gelip bizim elimizi öptü" diyor.

İzmir'de bir aile hekimliğinde geçen yaz doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ait görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından konu yargıya taşınırken, görüntülerde yer alan vatandaşa 66 bin TL para cezası verildi.

VATANDAŞ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme kararı sonrası açıklama yapan vatandaş, doktora hakaret etmediğini savundu. Duruşmada doktorun yanında bulunan kişilerin yalancı şahitlik yaptığını öne süren vatandaş, "Hakaret etmedim, buna rağmen cezalandırıldım" diyerek verilen cezaya tepki gösterdi.

"KİMLER GELİP ELİMİZİ ÖPTÜ"

Ortaya çıkan görüntülerde hastanın "Bana geri zekalı diyemezsin" sözlerine, doktorun "Derim öylesin çünkü" diyerek karşılık verdiği duyuluyor. Doktorun yanındaki kişi ise "Böyle yapıp sonra da kimler gelip bizim elimizi öptü" diyor.

    Yorumlar (3)

  • Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    liyakatı kaldırıp eş dost akraba yı hakim savcı yaparsanız adelet de ancak bu kadar olur. 15 0 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    hastanelerde doktor hemşire neler 4 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Türkiye’de bir üst düzey makamda çalışanların Yüzde doksanı aynı kişiliklere sahip. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
