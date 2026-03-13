İzmir'de bir aile hekimliğinde geçen yaz doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ait görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından konu yargıya taşınırken, görüntülerde yer alan vatandaşa 66 bin TL para cezası verildi.
Mahkeme kararı sonrası açıklama yapan vatandaş, doktora hakaret etmediğini savundu. Duruşmada doktorun yanında bulunan kişilerin yalancı şahitlik yaptığını öne süren vatandaş, "Hakaret etmedim, buna rağmen cezalandırıldım" diyerek verilen cezaya tepki gösterdi.
Ortaya çıkan görüntülerde hastanın "Bana geri zekalı diyemezsin" sözlerine, doktorun "Derim öylesin çünkü" diyerek karşılık verdiği duyuluyor. Doktorun yanındaki kişi ise "Böyle yapıp sonra da kimler gelip bizim elimizi öptü" diyor.
Son Dakika › Yaşam › Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)