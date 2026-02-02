Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor - Son Dakika
Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

02.02.2026 10:34
Sosyal medyada takipçi kasmak adına yapılan hukuksuzlukların sonu gelmezken, Eren Yapalak isimli kişinin aracından inip trafik ışıklarına müdahale ettiği görüntüler de büyük tepki çekti. "Yol planladığın yere değil, yazıldığı yere gider, o yolu da biz yazarız" notuyla trafik ışıklarının yönüne değiştirdiği anları paylaşan şahsın görüntülerini izleyen herkes İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak için yapılan hukuksuz paylaşımlara bir yenisi eklendi. 22 bin takipçisi bulunan Eren Yapalak isimli bir sosyal medya kullanıcısının aracından inerek trafik ışıklarına müdahale ettiği anları kayda alıp paylaşması büyük tepki topladı.

"O YOLU BİZ YAZARIZ"

Görüntülerde Yapalak'ın, trafik ışıklarının yönünü değiştirdiği ve bu anları "Yol planladığın yere değil, yazıldığı yere gider, o yolu da biz yazarız" notuyla yayımladığı görüldü.

HERKES BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Trafik güvenliğini doğrudan tehlikeye atan müdahalenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan kullanıcılar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

    Yorumlar (3)

  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    hangi bakan Türkiye de 500,bin TL'ye geçinemeyen sağa sola bakanmı yoksa 20,TL ile geçinmeye çalışan emekli pazarda tezgahları dolaşıp ucuz almaya bakanmı yoksa trafik cezaları ve VERGİLERLE ülkenin büyüyeceğine inanan bakanmı merak ediyorum sordum ?? 20 12 Yanıtla
  • Ümit Demir Ümit Demir :
    Cehalet bir devrin kapanmasına sebep olur..... 10 0 Yanıtla
  • ebrar465858 ebrar465858:
    Bu kim insan mı? Ama devlet hatırlatır ona insanlığı! 5 0 Yanıtla
