UNESCO'nun "İpek Yolları Üzerindeki Dünya Kültür Mirası" programı dahilinde, tarihi İpek Yolu'nun Kuzey Anadolu güzergahında yer alan ve geleneksel kent dokusunu büyük ölçüde koruyan Beypazarı, Ayaş, Göynük ve Taraklı'yı içeren bir seri adaylık dosyası hazırlanması konusunun görüşüldüğü toplantıda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak bir yol haritasının belirlendiği belirtildi.

Göynük Belediyesinden yapılan açıklamada, Tarihi İpek Yolu'nun Kuzey Anadolu güzergahı Ayaş, Beypazarı , Göynük ve Taraklı 'nın Dünya Miras Listesi Seri Adaylığı İstişare Toplantısının Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz 'un başkanlığında Beypazarı Hayri Özalp Başkanlık Konağı'nda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Ahmet Çankaya, Beypazarı, İpek Yolu, Göynük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Göynük Belediye Başkanı Çankaya, Beypazarı'nda istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.