Göynük: Osmanlı Mimarisi ve Turizm

Osmanlı ahşap mimarisinin yaşatıldığı şehirlerden Bolu'nun Göynük ilçesi, dron ile görüntülendi.

Tarihi Osmanlı kasabası olan Göynük, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla her mevsim binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi evleri ve sokaklarıyla dikkati çeken ilçe, kültürel mirasını koruyarak turizmde önemli bir merkez olma özelliğini sürdürüyor.

İlçedeki Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı, Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri arasında yer alırken, "İstanbul'un Manevi Fatih'i" Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi de vatandaşlarca ziyaret ediliyor.

Göynük'ün simgeleri arasında yer alan Zafer Kulesi, dron çekimleriyle ilçenin genel görünümünü gözler önüne serdi.