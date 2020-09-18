Göynük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göynük'ten Akyazı yönüne giden Serkan M. yönetimindeki 16 SM 281 plakalı motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çavuşderesi köyü yol ayrımında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Yaralı sürücü buradaki ilk tedavisinden sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:43 - Kaynak: AA
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