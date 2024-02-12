Göynük'te Sünnet Gölü'nde ölü bulunan şahsın otopsisinde cinayet şüphesi yok - Son Dakika
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Göynük'te Sünnet Gölü'nde ölü bulunan şahsın otopsisinde cinayet şüphesi yok

Göynük\'te Sünnet Gölü\'nde ölü bulunan şahsın otopsisinde cinayet şüphesi yok

Bolu'nun Göynük ilçesinde Sünnet Gölü'nde ölü bulunan şahsın yapılan otopside cinayet şüphesine rastlanmadığı belirtildi. İlyas Aslan'ın cesedi, göl kıyısında düşerek kafasını taşa vurması sonucu bayıldığı ve göle düştüğü tespit edildi.

12.02.2024 21:26
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Bolu'nun Göynük ilçesinde geçtiğimiz gün Sünnet Gölü'nün kıyısında cansız bedenine ulaşılan şahsın yapılan otopside herhangi bir cinayet şüphesine rastlanmadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde ikamet eden İlyas Aslan (63), 8 Şubat Perşembe günü Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi'ndeki evine geldi. İlçedeki evinden 8 Şubat gecesinde çıkan Aslan, köyün yakınında bulunan Sünnet Gölü'ne doğru gittikten sonra ortadan kayboldu. Ailesinin ulaşamadığı İlyas Aslan için sosyal medyada ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucu Aslan'ın Sünnet Gölü'nün kıyısında 10 Şubat gecesinde cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cesedi göl kıyısından AFAD ve jandarma ekiplerince çıkarıldı.

Cinayet şüphesine rastlanmadı

Aslan'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir cinayet şüphesine rastlanmadı. Aslan'ın göl kıyısında düşerek kafasını taşa vurması neticesinde bayıldığı ve göle düştüğü öğrenildi.

Otopsinin ardından Aslan'ın naaşı ailesine teslim edildi. İlyas Aslan'ın cenazesi, Sünnet köyü camisinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Göynük'te Sünnet Gölü'nde ölü bulunan şahsın otopsisinde cinayet şüphesi yok - Son Dakika


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