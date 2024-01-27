 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da canlı tavuk taşıyan kamyon devrildi, şoför hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da canlı tavuk taşıyan kamyon devrildi, şoför hafif yaralandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde canlı tavuk taşıyan kamyon buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu\'da canlı tavuk taşıyan kamyon devrildi, şoför hafif yaralandı
27.01.2024 - 12:51,
Abone Ol

Bolu'nun Göynük ilçesinde canlı tavuk taşıyan kamyon buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralandı.

Kaza, Göynük Boyacılar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde canlı tavukların bulunduğu A. E. idaresindeki 54 AGR 189 plakalı kamyonu, kesimhaneye gittiği yolda buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon kayarak yol kenarına devrildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonda bulunan canlı tavuklar olay yerine gelen başka bir kamyona yüklenerek kesimhaneye gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Göynük, Bolu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da canlı tavuk taşıyan kamyon devrildi, şoför hafif yaralandı - Son Dakika


12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38
CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor

Son Dakika
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da canlı tavuk taşıyan kamyon devrildi, şoför hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement