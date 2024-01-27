Bolu\'da canlı tavuk taşıyan kamyon devrildi, şoför hafif yaralandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde canlı tavuk taşıyan kamyon buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralandı.

Kaza, Göynük Boyacılar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde canlı tavukların bulunduğu A. E. idaresindeki 54 AGR 189 plakalı kamyonu, kesimhaneye gittiği yolda buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon kayarak yol kenarına devrildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonda bulunan canlı tavuklar olay yerine gelen başka bir kamyona yüklenerek kesimhaneye gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU