Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

08.04.2022 12:21
Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir okulun çatısının uçmasına, enerji hatları, resmi, özel araçlar ile iş yerlerinin zarar görmesine neden olan hortumun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir okulun çatısının uçmasına, enerji hatları, resmi, özel araçlar ile iş yerlerinin zarar görmesine neden olan hortumun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortumun ardından bölgeye giden AFAD, polis ve jandarma ekipleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışması yürütüyor.

İlçede çatısı hasar gören okulda, iş yerlerinde, akaryakıt istasyonunda inceleme yapan ekipler, ayrıca üzerine ağaç düştüğü için zarar gören polis araçları ve diğer yapılarla ilgili hasar tespiti yapıyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, saatte 106,2 kilometre hızla esen rüzgar sonucu meydana gelen hortumda evleri ya da araçları hasar görenlerin ilçe kaymakamlığına başvurularının da devam ettiği öğrenildi.

Olay

İlçede dün akşam saatlerinde yaşanan fırtına sonucu meydana gelen hortumda Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesinin çatısından kiremitlerin düşmesi sonucu hasar oluşmuştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkında bulunan ve üzerine ağaç parçaları düşen 2 polis aracı hasar görürken İlçe Jandarma Komutanlığının önündeki ağaçlar ile bir aydınlatma direği devrilmiş, İlçe Jandarma Komutanlığı lojman binasıyla Göynük Adliyesi ille bir akaryakıt istasyonunun çatısında hasar oluşmuştu.

Bir işyerinin çatısı ve dış cephe kaplamalarının da uçması sonucu bir cadde, Sakarya kara yolu da devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

İlçe merkezinde bulunan elektrik trafolarındaki kısmi yangınlar nedeniyle de elektrik kesintileri yaşanmış, gelen ihbarları değerlendiren ekipler, kapanan yolları ulaşıma açmış, elektrik arızalarını gidermişti.

Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor
Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor
Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor
Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu Göynük'te hortum çatıları uçurdu, enerji hatlarına zarar verdi Göynük'te hortum çatıları uçurdu, enerji hatlarına zarar verdi

Jandarma, Hisarcık, Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:42 Hırsızlık için girdiği evden engelli taklidi yaparak kaçmak istedi
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi'de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:47:24. #1.13#
SON DAKİKA: Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement