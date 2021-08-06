Üye Girişi
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek - Son Dakika

Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek

06.08.2021 22:25

Sosyal medyada yaptığı tehdit ve hakaret içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıktı. Uygun, yaptığı paylaşımda "Tuncay hala aleyhimize atmaya devam ederse canıyla ödemeyecek, ailesiyle ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, geceye birlikte geçirdiği Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada çok konuşulan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun ise bu paylaşımlarla alakalı olarak kardeşinin sosyal medya hesabından tehdit ve hakaretlerde bulundu.

ESRA HANKULU'NUN KUZENİNİ DE TEHDİT ETTİ

Paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın ailesi Hatun Esen ile Mehmet Esen'in katıldığı FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına telefonla bağlanan Esra Hankulu'nun kuzeni, "Esra'nın Ümitcan Uygun'u tanıdığını bilmiyorduk. Esra uyuşturucu kullanmazdı, yeğenimi öldürdüler" diyerek isyan etti.

"BEDELİNİ CANIYLA DEĞİL, AİLESİYLE ÖDEYECEK"

Bunun üzerine Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun sosyal medya üzerinden bir paylaşım daha yaparak "Esra'nın kuzeni Tuncay hala aleyhimize atmaya devam ederse canıyla ödemeyecek, ailesiyle ödeyecek" tehdidinde bulundu.

Gözaltına alınan Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıktı

EROL UYGUN GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Erol Uygun'un gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet'in "06.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması" notuyla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'nu gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, Devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gözaltına alınan Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıktı
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek

Ümitcan Uygun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk Hava Kurumu'nun gayrimenkullerini satışa çıkaran kayyuma, mahkeme 21:45 Türk Hava Kurumu'nun gayrimenkullerini satışa çıkaran kayyuma, mahkeme "dur" dedi Son Dakika: Tehditler savuran Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı 21:15 Son Dakika: Tehditler savuran Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı Afganistan'da Taliban ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdi 20:26 Afganistan'da Taliban ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdi
Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı! İçlerinde yangın bölgeleri de var 19:31 Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı! İçlerinde yangın bölgeleri de var Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı 17:52 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş 17:19 Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde 16:50 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize 16:46 Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize

Son Dakika Haberleri
17:53 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
17:51 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı
17:50 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar         
22:05
Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi         
21:24
Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek         
20:40
İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı         
19:32
Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı         
18:02
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu         
16:56
Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti         
16:49
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi         
16:12
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Metroya maskesiz binip Metroya maskesiz binip "Özel harekatçıyım" diyen şahıs vagondan zorla indirildi         
13:47
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 22:51:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement