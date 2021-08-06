Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek - Son Dakika

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, geceye birlikte geçirdiği Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada çok konuşulan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun ise bu paylaşımlarla alakalı olarak kardeşinin sosyal medya hesabından tehdit ve hakaretlerde bulundu.

ESRA HANKULU'NUN KUZENİNİ DE TEHDİT ETTİ

Paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın ailesi Hatun Esen ile Mehmet Esen'in katıldığı FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına telefonla bağlanan Esra Hankulu'nun kuzeni, "Esra'nın Ümitcan Uygun'u tanıdığını bilmiyorduk. Esra uyuşturucu kullanmazdı, yeğenimi öldürdüler" diyerek isyan etti.

"BEDELİNİ CANIYLA DEĞİL, AİLESİYLE ÖDEYECEK"

Bunun üzerine Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun sosyal medya üzerinden bir paylaşım daha yaparak "Esra'nın kuzeni Tuncay hala aleyhimize atmaya devam ederse canıyla ödemeyecek, ailesiyle ödeyecek" tehdidinde bulundu.

EROL UYGUN GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Erol Uygun'un gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet'in "06.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması" notuyla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'nu gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, Devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."