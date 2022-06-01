Gözde bulundu, evde dönmek istemedi - Son Dakika
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Gözde bulundu, evde dönmek istemedi

01.06.2022 13:51
Gözde bulundu, evde dönmek istemedi

İZMİR'in Dikili ilçesinde kaçırıldığı öne sürülen lise öğrencisi Gözde U. (15), jandarma ekiplerince bulundu.

İZMİR'in Dikili ilçesinde kaçırıldığı öne sürülen lise öğrencisi Gözde U. (15), jandarma ekiplerince bulundu. Kendi isteğiyle evden ayrıldığını ve bir daha dönmek istemediğini söyleyen Gözde U., Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Buket U. (15), 8 Mart'ta okula gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarına telefonla da ulaşamayan aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ancak bugüne kadar Buket U.'dan haber alınamadı. 29 Mayıs'ta ise Buket'in kuzeni lise öğrencisi Gözde U. evine dönmedi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kızların aileleri, Buket ve Gözde'nin kaçırıldığını öne sürerek, gece saatlerinde Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı. Kayıp liselilerin bulunması için aile ve mahalle halkı, oturma eylemi yaptı. Gözde'nin annesi Seher U. ile Buket'in annesi Gülşah U., sinir krizi geçirdi. Ekipler, çocuklarının bulunacağını belirterek grubu dağıttı.

BALIKESİR'DE OLDUĞU BELİRLENDİ

Şikayetin ardından çalışma başlatan jandarma, Gözde'nin V.A. ile birlikte Balıkesir'de olduğunu belirledi. Jandarma, V.A.'ya telefon açıp Gözde'yle Dikili İlçe Jandarma Karakolu'na gelmelerini istedi. Telefon sonrası Gözde U. ve V.A., dün akşam saatlerinde Çandarlı Jandarma Komutanlığı'na geldi. Jandarmadaki ifadesinde Gözde U., V.A. ile evlenmek istediğini, bu nedenle kendi rızasıyla evi terk ettiğini ve bir daha dönmek istemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerin ardından V.A. adliyeye sevk edildi. Gözde U. eve dönmek istemediği için Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Gözde U.'nun, Sevgi Evi müdürüne de eve dönmek istemediğini söylediği belirtildi. Jandarma ekipleri, Buket U.'nun bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.


Gözde bulundu, evde dönmek istemedi
Gözde bulundu, evde dönmek istemedi
Gözde bulundu, evde dönmek istemedi
Gözde bulundu, evde dönmek istemedi
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Kaynak: DHA

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