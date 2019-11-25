Gözde turizm merkezi Safranbolu'da

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi 9 günlük ara tatilde turistlerin akınına uğradı.

Dünyanın "en iyi korunan 20 kent"i arasında gösterilen, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu, yurt içi ve dışından çok sayıda turist çekiyor.

Gözde turizm merkezi Safranbolu, okulların kasım ayı ara tatilini fırsat bilen çok sayıda kişiyi ağırladı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasının ve iyi korunmasının, özellikle yabancı turist açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 25. yılını kutladıklarını anlatan Ürkmezer, "Safranbolu 25 yıldır sadece Türkiye'de değil, dünyada korumacılığın en önde gelen şehirlerinden birisi oldu. Bu ününü de her geçen gün artırıyor. Amacımız Safranbolu'nun hem kültürel miras hem korumacılık hem de turizm anlamında daha da iyi noktalara gelmesini sağlamak." dedi.

"Yılın 10 ayında 280 bin turist konakladı"

Ürkmezer, Safranbolu'da yılın 10 ayında 80 bini yabancı olmak üzere 280 bin turistin konakladığını belirterek, şunları söyledi:

"Biz bu rakama günü birlikçileri de eklediğimizde, geçen seneki rakama şimdiden ulaşmış oluyoruz. Geçen yıl Safranbolu'yu yaklaşık bir milyon 200 bin turist ziyaret etmişti. Biz bu sene 10 ayda bu rakama ulaştık. Hedefimiz yıl sonu itibarıyla 1 milyon 300 bin turisti geçmekti. Bu 9 günlük ara tatille bu rakamın çok daha üzerine çıkacağımızı, şimdiden hem hesaplıyoruz hem de tahmin ediyoruz."

"Safranbolu'daki konaklarda 9 günlük ara tatilde hiç boş yer yoktu"

Ürkmezer, ara tatilde Türkiye'nin her yerinden Safranbolu'ya turist geldiğini, konaklarda ara tatilde boş odanın bulunmadığını kaydetti.

En kısa zamanda 1,5 milyon turist sayısını aşmayı hedeflediklerine işaret eden Ürkmezer, "Yatak kapasitemiz 4 bin civarında. Bu 4 bin yatak kapasitesi, 9 günlük ara tatil boyunca doluydu. Safranbolu'nun nüfusu 50 bin. Günübirlik gelen misafirlerle biz 9 günlük ara tatilde 100 bin turiste çok rahat ulaştık. İnşallah yapılacak yeni yatırımlarla ve yeni turizm destinasyonunun oluşturulmasıyla Safranbolu, yıllık 1,5 milyon turist hedefine, en kısa zamanda ulaşacak." diye konuştu.