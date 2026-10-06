Gözler yarın Meclis'te! Cevdet Yılmaz fon soruşturmasını anlatacak - Son Dakika
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Gözler yarın Meclis'te! Cevdet Yılmaz fon soruşturmasını anlatacak

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Gözler yarın Meclis\'te! Cevdet Yılmaz fon soruşturmasını anlatacak
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Fon soruşturmasında gözler TBMM'ye çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurula gelerek milletvekillerine bilgi vereceğini açıkladı. Zengin, görüşmenin yarın yapılabileceğini belirtirken, soruşturmayla ilgili dikkat çeken mesajlar da verdi.

Fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulunda partilerin soruşturmaya ilişkin görüşlerini dile getirmesinin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurulu bilgilendireceğini açıkladı.

CEVDET YILMAZ GENEL KURULA GELECEK

TBMM Genel Kurulunda fon soruşturmasıyla ilgili değerlendirmeler yapılırken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin söz aldı. Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurula gelerek milletvekillerini bilgilendireceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Genel Kurula gelecek ve bilgi verecek" ifadelerini kullandı. Böylece fon soruşturmasına ilişkin süreç TBMM Genel Kurulunda da kapsamlı şekilde ele alınacak.

Gözler yarın Meclis'te! Cevdet Yılmaz fon soruşturmasını anlatacak

FON SORUŞTURMASI İÇİN GENEL GÖRÜŞME

Zengin'in açıklamasına göre, fon soruşturmasıyla ilgili Genel Kurulda genel görüşme yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Genel Kurula gelerek soruşturmayla ilgili milletvekillerine bilgilendirme yapacak. Zengin, görüşmenin zamanlamasına ilişkin ise "Yarın belki de Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız genel görüşme yapabilir. Bizim tercihimiz budur" dedi. Bu açıklamayla birlikte gözler TBMM'de yapılacak görüşmeye çevrildi.

ZENGİN'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: HESAP VERECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Kuruldaki konuşmasında soruşturmanın nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Zengin, "Kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşın parasını gasp ettiyse siyasi görüşüne, makamına, kime yakın olduğuna bakılmaksızın hukukun önünde muhakkak hesap verecektir." dedi. Soruşturmanın kişilerden ve siyasi görüşlerden bağımsız yürütülmesi gerektiği mesajını veren Zengin, "Bu insanlar muhakkak ifadeye çağrılmalıdır her birisi." ifadelerini kullandı.

Gözler yarın Meclis'te! Cevdet Yılmaz fon soruşturmasını anlatacak
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SON DAKİKA: Gözler yarın Meclis'te! Cevdet Yılmaz fon soruşturmasını anlatacak - Son Dakika
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