Son Dakika Haberleri: Gözleri Oyuldu Sanılıyordu, Gerçek Ortaya Çıktı

Gözleri Oyuldu Sanılıyordu, Gerçek Ortaya Çıktı

4 saat önce

EDİRNE (İHA) – Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözlerinin oyulduğu iddia edilen köpeğin gözlerinde enfeksiyon olduğu ortaya çıktı.

Gözleri Oyuldu Sanılıyordu, Gerçek Ortaya Çıktı, System.String[]
EDİRNE (İHA) – Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözlerinin oyulduğu iddia edilen köpeğin gözlerinde enfeksiyon olduğu ortaya çıktı. Yapılan kontrol ve tedavide hayvanın gözlerinin enfeksiyon sonucu yerinde olmadığı bildirildi.

Olay, Uzunköprü ilçesi Çöpköy Mahallesi'nde yaşandı. Vatandaşlar tarafından bulunan köpeğin içler acısı hali dehşete düşürdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Gözlerinin oyulduğu iddia edilen köpek, Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan kontrol ve tedavide hayvanın gözlerinin enfeksiyon sonucu yerinde olmadığı aktarıldı.

Konuyla ilgili Uzunköprü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Çöpköy Mahallesi'nde gözlerinin oyulduğu söylenen köpeğin tedavisinin yapılması için Uzunköprü Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan kontrol ve tedavilerinin ardından köpeğin gözlerinin kesinlikle oyulmadığını sadece enfeksiyon kaptığı için gözlerinin yerinde olmadığı gibi görüldü" denildi.

Köpeğin tedavisine belediye tarafından devam edildiği öğrenildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:41 Kaynak: İHA

Çöpköy, Edirne, Uzunköprü, Güncel
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