Göztepe-Beşiktaş Maçında Gerginlik, Tribünler Boşaltıldı

İzmir'de Göztepe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği voleybol müsabakasında, çirkin tezahürat ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle tribünleri boşaltmasına karar verildi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı maç öncesi salon çevresinde iki takım taraftarları arasında gerginlik çıktı.

Maçın başında çirkin tezahürat ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle uyarılar yapıldı.

Durumun devam etmesi nedeniyle soyunma odasına giden hakemler, karşılaşmanın seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi.

Maçın tribünlerin boşaltılması sonrası devam edeceği kaydedildi.