Göztepe, CSKA 1948'i 2-1 Yendi

11.01.2026 12:29
Göztepe, CSKA 1948 ile oynadığı özel maçta 1-0 geriden gelerek 2-1 galip geldi. Kaleci transferi tamamlandı.

SÜPER Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını sürdüren Göztepe, ikinci özel maçında Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948'i evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yendi. Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarın da izlediği maça Lis - Arda Okan, Heliton, Bokele, Cherni. Dennis, Rhaldney, Antunes, Juan ve Öanderson ilk 11'i ile çıkan sarı-kırmızılılar maçın ilk devresini 1-0 yenik tamamladı. İkinci yarıda ise çok etkili bir görüntü ortaya koyan Göztepe 52'nci dakikada Dennis'in güzel golüyle beraberliği yakaladı. Göz-Göz, 59'da da golcüsü Juan'la öne geçmeyi başardı. İlk hazırlık karşılaşmasında 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970 Spor'u 9-1 yenen Göztepe, CSKA 1948 galibiyetiyle lig öncesi moral buldu.

19 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, kaleci transferini de bitirdi. Daha önce ofansif orta saha Alexis Antunis ve Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'i kadrosuna dahil eden Göztepe, Zecorner Kayserispor'un 20 yaşındaki file bekçisi Mehmet Şamil Öztürk'ü resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Mehmet Şamil Öztürk, kendisini 2 yıl kulüp opsiyonlu 2,5 + 2 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Şamil'e bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

