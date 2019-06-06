Göztepe'de Leo dönmek istiyor
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SPOR Toto Süper Lig'de son hafta kalmayı başarmasının ardından yeni sezonda kabus görmemek için transfer arayışlarına başlayan Göztepe'ye eski futbolcusu Leo Schwechlen'den haber geldi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
SPOR Toto Süper Lig'de son hafta kalmayı başarmasının ardından yeni sezonda kabus görmemek için transfer arayışlarına başlayan Göztepe'ye eski futbolcusu Leo Schwechlen'den haber geldi. Geçen sezonu Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da geçirip küme düşme acısı yaşayan Fransız defans oyuncusu, eski kulübüyle temasa geçerek dönmek istediğini bildirdi. Göz-Göz'de 2016-17 sezonunda 1. Lig'de 2017-18'de de Süper Lig'de forma giyen tecrübeli defans oyuncusu, takımın defanstaki jokeri olarak görev yapmıştı.
Leo Schwechlen, geçen sezon başında Bayram Bektaş tarafından kadrodan elenip Erzurum'un yolunu tuttu. Teknik direktör Tamer Tuna'nın da BŞB Erzurum'un ligde oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun dönüşüne sıcak baktığı öğrenildi. Defansın solunda Traore'nin ağır sakatlıklar geçirmesiyle sıkıntı yaşayan Göztepe'nin öncelikle bu bölgeyi takviye etmek istediği, listesine Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı ve Galatasaray'da şans bulamayan Ömer Bayram'ı aldığı belirtildi.
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