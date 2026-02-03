Göztepe'de Transfer Hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe'de Transfer Hareketliliği

Göztepe\'de Transfer Hareketliliği
03.02.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'de Junior Olaitan Beşiktaş'a, Rhaldney ise Alverca'ya transfer oluyor. Musah Mohammed geliyor.

Göztepe'de Junior Olaitan Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya varırken, Rhaldney ise Portekiz temsilcisi Alverca'ya transfer oldu.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Göztepe'de hareketli saatler yaşanıyor. İzmir ekibi, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında ilk olarak orta sahaya takviye yaparak İsviçreli futbolcu Alexis Antunes'i renklerine bağlarken, ardından hücum hattını Brezilya ekibi Ceara Sporting'den 20 yaşındaki golcü Guilherme Luiz ve Ponte Preta forması giyen 26 yaşındaki forvet Jeferson Marinho dos Santos ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca kaleci rotasyonuna, Kayserispor altyapısından yetişen 2005 doğumlu Şamil Öztürk'ü dahil etti.

Öte yandan kadroda ayrılıklar da peş peşe geliyor. Geçtiğimiz günlerde Ahmed Ildız ve Ruan ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, şimdi iki oyuncusuyla daha vedalaşmaya hazırlanıyor. Deneyimli orta saha oyuncusu Rhaldney, Portekiz ekibi Alverca'ya satın alma opsiyonuyla kiralanırken, Junior Olaitan ise Beşiktaş ile her konuda anlaşma sağladı. Göztepe'nin, Olaitan transferinin resmiyete kavuşması için siyah-beyazlı kulüple görüşmelerini sürdürdüğü ve son detayların ardından imzaların atılmasının beklendiği öğrenildi.

Bu gelişmelerle birlikte Göztepe'de transfer döneminin son günlerinde iki ayrılığın birden yaşanması bekleniyor.

Musah Mohammed, Göztepe'de

Göztepe, orta saha hattını Bodrum FK forması giyen Musah Mohammed ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından 23 yaşındaki Ganalı futbolcunun gün içinde İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Bu transferle birlikte Göztepe, Rhaldney'in boşluğunu Musah Mohammed ile doldurmuş olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Portekiz, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Transfer Hareketliliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:35:39. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe'de Transfer Hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.