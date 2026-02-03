Göztepe\'de Transfer Hareketliliği

Göztepe'de Junior Olaitan Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya varırken, Rhaldney ise Portekiz temsilcisi Alverca'ya transfer oldu.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Göztepe'de hareketli saatler yaşanıyor. İzmir ekibi, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında ilk olarak orta sahaya takviye yaparak İsviçreli futbolcu Alexis Antunes'i renklerine bağlarken, ardından hücum hattını Brezilya ekibi Ceara Sporting'den 20 yaşındaki golcü Guilherme Luiz ve Ponte Preta forması giyen 26 yaşındaki forvet Jeferson Marinho dos Santos ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca kaleci rotasyonuna, Kayserispor altyapısından yetişen 2005 doğumlu Şamil Öztürk'ü dahil etti.

Öte yandan kadroda ayrılıklar da peş peşe geliyor. Geçtiğimiz günlerde Ahmed Ildız ve Ruan ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, şimdi iki oyuncusuyla daha vedalaşmaya hazırlanıyor. Deneyimli orta saha oyuncusu Rhaldney, Portekiz ekibi Alverca'ya satın alma opsiyonuyla kiralanırken, Junior Olaitan ise Beşiktaş ile her konuda anlaşma sağladı. Göztepe'nin, Olaitan transferinin resmiyete kavuşması için siyah-beyazlı kulüple görüşmelerini sürdürdüğü ve son detayların ardından imzaların atılmasının beklendiği öğrenildi.

Bu gelişmelerle birlikte Göztepe'de transfer döneminin son günlerinde iki ayrılığın birden yaşanması bekleniyor.

Musah Mohammed, Göztepe'de

Göztepe, orta saha hattını Bodrum FK forması giyen Musah Mohammed ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından 23 yaşındaki Ganalı futbolcunun gün içinde İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Bu transferle birlikte Göztepe, Rhaldney'in boşluğunu Musah Mohammed ile doldurmuş olacak. - İZMİR