Göztepe'den Brezilyalı Golcü Hamlesi

12.01.2026 12:29
Göztepe, Cuiaba'da oynayan Derik Lacerda ile ilgileniyor, 1.5 milyon Euro teklif edildi.

SÜPER Lig'de devre arasında İsviçreli orta saha Alexis Antunes ve Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'i kadrosuna dahil eden Göztepe, diğer golcüsünü de Brezilya'dan buldu. Sarı-kırmızılıların Serie B'de Cuiaba takımında top koşturan Derik Lacerda ile ilgilendiği ifade edildi. Cuiaba'nın 26 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği ifade edildi.

Futbola ülkesi Brezilya'da EC Resende takımında başlayan Lacerda, ardından Portekiz'e giderek ilk Avrupa deneyimini yaşadı. Portekiz'de Academica, Coimbra ve Moreirense'de oynayan Lacerda, İspanya'da ise Ponferradina'da forma giydi. Avrupa macerasının ardından yeniden ülkesine dönen oyuncu, Sport Recife ve Cuiaba takımlarında görev yaptı. 2025 yılında Sport Recife ve Cuiaba'da toplam 33 maça çıkan Lacerda 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

11:55
