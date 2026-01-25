Göztepe, Fenerbahçe ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Fenerbahçe ile 1-1 Berabere Kaldı

25.01.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olduğunu belirterek, "Taktiksel olarak sadık kaldık ve aradığımız golü bulduk. Böyle güçlü bir takıma karşı, iyi bir hocası olan takıma karşı bu puanı aldığımız için mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Bugün kendileri adına zor bir mücadele olacağını bildiklerini belirterek sözlerine başlayan Stoilov, "Bizim çok fazla eksik oyuncularımız vardı ve yerlerine oynayan oyuncular taktiksel olarak başarıyla görevlerini yerine getirmeleri gerekiyordu. Neredeyse sıfır hata yapmamız gereken maçtı. Fırsat buldukça golü bulmamız gerekiyordu. Bu tarz maçlarda golü bulamazsanız kazanamazsınız. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olandı. Taktiksel olarak sadık kaldık ve aradığımız golü bulduk. Böyle güçlü bir takıma karşı, iyi bir hocası olan takıma karşı bu puanı aldığımız için mutluyuz. Atmosfer de çok güzeldi, futbolun tadı her zaman böyle atmosferlerde çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Takıma en uygun oyuncuları katmaya çalışıyoruz"

Transfer dönemine ilişkin soruya Bulgar teknik adam şu yanıtı verdi:

"Her kulübün kendi stratejisi var. Göztepe'nin transfer politikası ve bütçesi belli. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Rakibimizin kendi konusu bizi ilgilendirmiyor. Takıma en uygun oyuncuları katmaya çalışıyoruz, onları geliştirmeye çalışıyoruz. Futbolda asla para kazanmaz, oyuncular kazanır. Bizim stratejimiz ve bütçemiz belli. Birçok kulüple aramızda bütçe olarak büyük fark var. Her zaman sahaya en iyisini yansıtmaya çalışıyoruz. Benim her zaman söylediğim bir söz var; çalışmanın her şeye galip geleceğine inanıyorum."

"Bizim potansiyelimiz çok daha fazla"

Fenerbahçe karşısında gösterdikleri performanstan mutlu olmadığını vurgulayan Stoilov, "Maçtan önce 2 cezalı, 4 hasta oyuncumuz vardı. Bazı oyuncuların pozisyonlarını değiştirmek gerekiyordu. Her antrenman 20 oyuncu ile antrenman yapıyoruz. Bugün oynanan oyundan, gösterdiğimiz performanstan çok mutlu olduğumu söyleyemem. Bizim potansiyelimiz çok daha fazla. Belki başka nedenler de vardı ama ben bahane sevmiyorum. Santrforumuz son 3 gün antrenmana katılmadı. Bugün takıma dahil olabildi. Bugün takım oyunu vardı. Sahada bunu yapmaya çalıştık. Daha önce de benzer zorluklar yaşadık. Arda, bir maçta santrfor oynamış ve 2 gol atmıştı" dedi.

Arda Okan Kurtulan ile ilgili geçmişte söylediği sözün hatırlatılması üzerine Stoilov, "Milli takım hocasını aramam. Benim işim değil. Arda'nın potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum ve geliştirmesi gereken çok daha fazla oyun var. Ne zaman o güce ulaşacak, o zaman milli takıma gitmesi herkes için daha doğru olur" değerlendirmesini yaptı.

"Fenerbahçe'ye karşı 3'e 2'lerde golü bulmamız gerekiyordu"

Fenerbahçe'nin son maçlardaki taktiksel değişikliği üzerine konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Fenerbahçe'nin birkaç maçını incelediğimizde çok fazla taktiksel değişik yaptığını gördük. Bazen 4'lü, bazen 3'lü, bazen 2'li sisteme döndüler. Alanyaspor maçında 3-5-2 formasyonuna döndüler. Santrforlarımızın nasıl savunacağı önemliydi. Özellikle bizim için önemli olan kanat oyuncularını nasıl durduracağımızdı. Dripling özelliği olan iyi oyuncuları var. Rakibi geride 3'e 2'lerde yakaladığımızda golü bulmamız gerekiyordu. Fenerbahçe gibi takımları yakaladığınızda kesinlikle golü bulmanız lazım yoksa kazanamazsınız" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Fenerbahçe ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı Carney Trump’a meydan okudu Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu
Dans boyunca damada sarıldı Gelinin tepkisini görmeniz lazım Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım
Malatya’da nişan töreninde panik anları Malatya'da nişan töreninde panik anları
Minneapolis’te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi
Barzani’den Şara’ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz
ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

00:01
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:18
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 01:28:39. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Fenerbahçe ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.