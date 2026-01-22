Göztepe, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
22.01.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe bu sezon 12 farklı oyuncuyla gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe ile önemli bir maça çıkacak.

TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iddialı hazırlanan Göztepe'de bu sezon 12 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. Avrupa kupalarına katılma yolunda hedefe emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılı takımda en skorer oyuncu 6 golle Brezilyalı Juan olurken, orta sahada görev yapan Dennis, Miroshi, Efkan ve sağ kanat Arda Okan 3'er kez fileleri sarstı. Takımın diğer Brezilyalı forveti Janderson ise topu 2 defa rakip ağlara gönderdi.

Geçen hafta 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk golü atan Miroshi bu sezon ilk defa sevinç yaşarken; Sabra, Taha, Bokele, Rhaldney, Olaitan ve Emersonn da 1 gol attı. Emersonn 1'inci haftada deplasmanda oynanan ve 3-0 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında gol atıp 3 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Toulouse'a satıldı. Hazırlıklarına devam eden Göz-Göz'de kart cezalıları stoperler Heliton ve Bokele'nin yanı sıra sakatlığı süren yeni transfer orta saha Antunes forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor maçında yüzüne darbe alıp oyuna devam edemeyen Rhaldney'in ise ciddi bir problemi olmadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:44:29. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.