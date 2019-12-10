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Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde dar alan çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik antrenman yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde dar alan çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik antrenman yaptı.
Göztepe'de tedavileri devam eden Beto, Halil Akbunar, Andre Poko ve Yusuf Talum idmanda yer almadı.
Güzelbahçe Futbol Okulu öğrencileri antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:43
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