Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güzelbahçe Futbol Okulu öğrencileri antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi.

Göztepe'de tedavileri devam eden Beto , Halil Akbunar, Andre Poko ve Yusuf Talum idmanda yer almadı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde dar alan çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik antrenman yaptı.

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