Göztepe, İkinci Yarının Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Göztepe, İkinci Yarının Hazırlıklarını Sürdürüyor

09.01.2026 21:43
Göztepe, teknik direktör Stoilov yönetiminde antrenman yaparak CSKA 1948 ile maç hazırlıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde pas ve şut çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun oynadı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA

