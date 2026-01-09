Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas ve şut çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun oynadı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe, İkinci Yarının Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?