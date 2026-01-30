Göztepe, Karagümrük Maçına Hazır

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan futbolcular, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Fatih Karagümrük mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.
