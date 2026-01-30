Göztepe, Karagümrük Maçına Hazır - Son Dakika
Göztepe, Karagümrük Maçına Hazır

30.01.2026 19:43
Göztepe, Karagümrük ile yarınki maça hazırlıklarını tamamladı. Maç saat 20.00’de başlayacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan futbolcular, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Fatih Karagümrük mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

