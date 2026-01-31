Göztepe, Karagümrük'ü 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Göztepe, Karagümrük'ü 2-1 Mağlup Etti

31.01.2026 23:19
Göztepe, Süper Lig 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla yendi.

(ANKARA)-Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Mısrılı.Com.Tr Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İsonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetti.

Konuk takım Fatih Karagümrük 13. dakikada Serghino'nun kaydettiği golle Göztepe karşısında skoru 1-0 yaptı. 20. dakikada Junior Olaitan ve 45 artı1. dakikada Janderson'un attığı golle Göztepe 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

