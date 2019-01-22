Göztepe, Kupa Maçına Hazır
59 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanş maçında yarın Antalyaspor
'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardında 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, dar alan oyunuyla tamamlandı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre
ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.
Antalya'daki ilk maçı 3-3 eşitlikle tamamlanan eşleşmenin rövanşı yarın saat 18.00'de Bornova
Stadı'nda oynanacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık
düdük çalacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:45 Kaynak: AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adriano'yu İdmandan Kovmuş
Türkiye Kupasında Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu
Yeni Çorumspor'da Teknik Direktör Mehmet Aurelio ile Yollar Ayrıldı
Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın Kabrine Ziyaret