Göztepe Rhaldney'i FC Alverca'ya Kiraladı

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Rhaldney'i, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi işlemleri tamamlanan oyuncumuz, Rhaldney Norberto Simiao Gomes, satın alma opsiyonuyla birlikte, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiralanmıştır. Başarılar Rhaldney." ifadelerine yer verildi.
