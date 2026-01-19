Göztepe, Rizespor'u 3-1 ile geçti

STAT: ISONEM Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ali Şansalan, Suat Güz, Ceyhun Sesigüzel

GÖZTEPE: Lis - Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni (Dk. 89 Godoi), Miroshi (Dk. 69 Rhaldney) (Dk. 90+3 Uğur Kaan), Dennis, Olaitan (Dk. 69 Efkan), Janderson (Dk. 69 Jeh), Juan (Dk. 85 Luiz)

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana - Taha Şahin (Dk. 84 Halil), Alikulov (Dk. 75 Mihaila), Samet, Sagnan, Hojer (Dk. 71 Mithat), Olawoyin (Dk. 84 Zeqiri), Papanikolaou (Dk. 71 Taylan), Laci, Augusto, Sowe

GOLLER: Dk. 39 Miroshi, Dk. 63 Arda Okan, Dk. 81 Efkan ( Göztepe), Dk. 60 (P.) Laci (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Agusto, Recep Uçar (Teknik direktör) ( Çaykur Rizespor), Bokele, Janderson, Heliton (Göztepe)

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek üst sıralardaki yerini korudu. Göztepe 39'uncu dakikada Miroshi'nin golüyle öne geçti: 1-0. Çaykur Rizespor 60'ıncı dakikada Laçi'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. Pes etmeyen Göztepe 63'te Arda ile skoru 2-1 yaparken, Efkan 81'de durumu 3-1 yaptı. Göztepe bu skorun ardından 35 puana yükseldi, Rize ekibi ise 18 puanda kaldı.

20'nci dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Laci kale önünde gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.

39'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası karıştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Miroshi'nin düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

45'inci dakikada Olaitan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Janderson'un vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

58'inci dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. VAR merkezinden gelen uyarının ardından Ali Şansalan saha kenarındaki monitörden pozisyonu izledi ve Alikulov'un ceza sahasından yaptığı vuruşta Bokele'nin topa elle temas ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

60'ıncı dakikada penaltıyı kullanan Laci topu ağlara yolladı: 1-1.

63'üncü dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Juan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Arda Okan gelişine vurup Fofana'yı mağlup etti: 2-1.

77'nci dakikada Mihaila'nın ceza sahasından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

82'nci dakikada Göztepe farkı ikiledi. Jeh'in ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Juan'ın şutunda kaleci Fofana'dan dönen topu Efkan tamamladı: 3-1.