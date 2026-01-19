Göztepe, Rizespor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Göztepe, Rizespor'u 3-1 Mağlup Etti

19.01.2026 22:27
Göztepe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59.dakikada Alikulov'un vuruşunda topun Bokele'den sekmesi üzerine Çaykur Rizesporlu oyuncular itirazda bulundu. VAR uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen hakem, Bokele'nin elle oynadığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Laçi, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

63. dakikada Juan, pasını penaltı noktasının gerisine gönderdi. Arda Okan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1

82. dakikada Juan'ın ortasında Samet'in ters kafa vuruşuyla penaltı noktasına gelen topa Jeferson'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Seken topu ceza sahası sol tarafında önünde bulan Efkan, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. 3-1

Stat: Isonem Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Cherni (Allan dk. 89), Malcom Bokele, Junior Olaitan (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Novatus Miroshi (Rhaldney dk. 69 (Uğur Kaan Yıldız dk. 90+7), Anthony Dennis, Juan (Guilherme Luiz dk. 85), Janderson (Jeferson dk. 69)

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, İbrahim Sabra

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Husniddin Alikulov (Valentin Mihaila dk. 75), Samet Akaydin, Casper Hojer (Mithat Pala dk. 71), Modibo Sagnan, Taha Şahin (Halil Dervişoğlu dk. 84), Giannis Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 71), Ibrahim Olawoyin (Altin Zeqiri dk. 84), Qazim Laci, Ali Sowe, Antonio Augusto

Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Muhamed Buljubasic, Adedire Awokoya Mebude, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Novatus Miroshi (dk. 39), Arda Okan Kurtulan (dk. 63), Efkan Bekiroğlu (dk. 82) (Göztepe), Qazim Laci (dk. 60 pen.) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Malcom Bokele, Janderson, Heliton (Göztepe), Antonio Augusto, Recep Uçar (Teknik dikretör) (Çaykur Rizespor) - İZMİR

Kaynak: İHA

