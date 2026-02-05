Göztepe Transfer Hamlelerine Devam Ediyor

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçına iddialı hazırlanan Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ara dönemde Brezilyalı golcüler Guilherme Luiz ve Jeferson (Jeh), İsviçreli on numara Alexis Antunes, Ganalı orta saha Musah Mohammed ile kaleci Şamil Öztürk'le resmi sözleşme imzalayıp orta alanda görev yapan Bulgar Filip Krastev'le prensipte anlaşan Göztepe, sol kanat transferi için de geri sayıma geçti.

İdmanda sakatlanan kaptanı İsmail Köybaşı'nın aylarca sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle yerli sol kanat arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar Bodrum FK'dan Cenk Şen, Fatih Karagümrük'ten Çağtay Kurukalıp ve Sivasspor'dan Emirhan Başyiğit'i listesine aldı. İzmir ekibinin ayrıca Galatasaray'da şu an geleceği belirsiz olan Kazımcan Karataş için de nabız yokladığı iddia edildi. Yarın sona erecek ara transfer döneminde tüm eksiklerini gidermeye çalışan sarı-kırmızılar Beninli orta saha Junior Olaitan'ı Beşiktaş'a 6 milyon Euro bonservisle satarken, Ahmed Ildız Çorum FK'ya, Rhaldney Alverca'ya ve Ruan da Sakaryaspor'a gitti.