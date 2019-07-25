Göztepe yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla tanıttı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe 2019-2020 sezonunda giyeceği formaları açıkladı. Kulübün sosyal medyada paylaştığı videoda ünlü rapçi Gazapizm
'in yanı sıra futbolcular Yasin Öztekin
, Camreon Jerome ve Titi de rol aldı. Videoya Göztepe'nin yapımı devam eden ve ikinci yarıda açılması beklenen Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam ve Spor
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Merkezi ile Bornova
Stadyumu ev sahipliği yaptı. İzmir
temsilcisi bu sezon sarı-kırmızı çubuklu, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç adet forma giyecek. - İZMİR