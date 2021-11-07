Gözü dönen zanlı, kafede kurşun yağdırdı - Son Dakika

Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede oturan B.Y'nin yanına gelen husumetlisi olduğu ileri sürülen N.A, B.Y'ye altı el ateş açtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağ bacak kısmına isabet alan B.Y. yaralanırken N.A. bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 6 adet 7,65 mm çapında boş kovan buldu. Ekiplerin şüpheli N.A'yı yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.