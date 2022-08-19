Genç bir kızın TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sosyal medyada binlerce yorum aldı. Akşam uyuduğunda 'bir şey olmaz' diyerek lensini çıkarmayan genç kız, sabah aynaya baktığında ise büyük bir şok yaşadı.
Genç kızın bir gözü hem kızardı hem de renk değiştirdi. Olayın ardından doktora koşan genç kız, gözünün mantar kaptığını ve ameliyat olması gerektiğini öğrendi. Yine anlatımına göre de kısa süre sonra ameliyat oldu.
Fakat ameliyat olmasına rağmen kızın gözündeki renk değişimi yine de geçmedi. Video ile ilgilli çok sayıda yorum yapan sosyal medya kullanıcılarının en dikkat çeken yorumu ise, "Göz tasarruf edilecek bir organ değildir" şeklinde oldu.
İşte genç kızın ameliyattan sonraki hali:
Son Dakika › Yaşam › Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi - Son Dakika