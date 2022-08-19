Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi - Son Dakika
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Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi

19.08.2022 17:12

Gözüne taktığı lensi akşam çıkarmadan uyuyan genç bir kız, sabah aynaya baktığında gözündeki kızarıklık ve renkl değişimi sebebiyle dehşete düştü. Doktora giden genç kızın gözünün mantar kaptığı belirlendi. Ameliyat olsa da renk değişimi geçmedi.

Genç bir kızın TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sosyal medyada binlerce yorum aldı. Akşam uyuduğunda 'bir şey olmaz' diyerek lensini çıkarmayan genç kız, sabah aynaya baktığında ise büyük bir şok yaşadı.

HEM KIZARDI HEM RENK DEĞİŞTİRDİ

Genç kızın bir gözü hem kızardı hem de renk değiştirdi. Olayın ardından doktora koşan genç kız, gözünün mantar kaptığını ve ameliyat olması gerektiğini öğrendi. Yine anlatımına göre de kısa süre sonra ameliyat oldu.

RENK DEĞİŞİMİ AMELİYATTAN SONRA DA GEÇMEDİ

Fakat ameliyat olmasına rağmen kızın gözündeki renk değişimi yine de geçmedi. Video ile ilgilli çok sayıda yorum yapan sosyal medya kullanıcılarının en dikkat çeken yorumu ise, "Göz tasarruf edilecek bir organ değildir" şeklinde oldu.

İşte genç kızın ameliyattan sonraki hali:

Akşam lensle uyuyan genç kız, sabah kalkıp aynaya baktığında dehşeti yaşadı
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