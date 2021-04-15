GRAFİKLİ-İçişleri Bakanlığı "Kısmi Kapanma" dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

GRAFİKLİ-İçişleri Bakanlığı "Kısmi Kapanma" dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı Açıklaması

15.04.2021 09:37
GRAFİKLİ-İçişleri Bakanlığı

Kovid-19'la mücadele kapsamında ramazan ayıyla başlayan "Kısmı Kapanma" döneminde şehirlerarası seyahat ve evlilik işlemleri, belirlenen şartlara uygun yapılabilecek, hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğindeki iş yerleri sadece kuaförlük hizmeti sunabilecek.

Kovid-19'la mücadele kapsamında ramazan ayıyla başlayan "Kısmı Kapanma" döneminde şehirlerarası seyahat ve evlilik işlemleri, belirlenen şartlara uygun yapılabilecek, hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğindeki iş yerleri sadece kuaförlük hizmeti sunabilecek.

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelge konusunda sıkça sorulan soruları Bakanlığın internet sitesi üzerinden yanıtladı.

Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki özel veya toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahati izne tabi olacak.

18 yaş altı gençler ve çocuklar için ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla, sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesinde şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilecek.

Taburcu edilme veya doktor randevusu bulunma, yakınının vefatı, bulunduğu şehirde kalacak yerinin olmaması, merkezi sınavlara katılım, askerlik hizmetini tamamlama, sözleşmeye davet yazısı alma ve cezaevinden salıverilme gibi herhangi bir zorunlu hali bulunmayanlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde sadece toplu ulaşım araçlarıyla şehirlerarası seyahat edebilecek.

Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlama saatleri dışında serbest

Sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan zaman aralıkları içerisinde kalmak koşuluyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecek.

Varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmayanların yolculuğa devam etmesine müsaade edilmeyecek.

Resmi evlenme işlemleri, törensiz gerçekleştirilebilecek

Tören, nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak ilgili genelgede belirtildiği şekilde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar nişan, kına, tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

İl İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca izin verilen, yerleşim birimleri sınırları dışındaki kara yolları üzerinde, şehirler arası seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinlenme tesislerindeki yeme-içme yerleri, sadece şehirler arası seyahat edenlere hizmet sunulması ve aynı masada ikiden fazla kişiye servis açılmaması kaydıyla masada servis şeklinde hizmet verebilecek.

Turistik faaliyetler kapsamında geçici veya kısa süreyle Türkiye'de bulunan yabancı turistler, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından, yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak seyahat acenteleri, turist taşıma aracı belgesi olan profesyonel turist taşıma araçları sürücüleri ile rehberlik faaliyetlerini yürütecek turist rehberi kokartı ve kimlik kartı sahibi profesyonel turist rehberleri, sadece yabancı turistlere hizmet sunmak ve yetkili seyahat acentesinden görev bölgesi, görevin amacı ve yolculuk güzergahını veya tur programını içerecek şekilde belge almak kaydıyla belirli süre ve günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

Hem kuaför hem de güzellik merkezi ya da salonu niteliğindeki iş yerleri ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecek, güzellik merkezi veya salonu hizmetlerini sunamayacak.

Mali müşavirler 17-18 Nisan, 24-25 Nisan'da kısıtlamadan muaf

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyecek.

Serbest mali müşavirleri ile çalışanları, Kurumlar Vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu durum sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlı olacak. Aksi durumda muafiyetin kötüye kullanımı nedeniyle adli ve idari yaptırım uygulanabilecek.

İçişleri Bakanlığı, Evlilik, Kuaför, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GRAFİKLİ-İçişleri Bakanlığı 'Kısmi Kapanma' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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