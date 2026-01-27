Graham'dan İran ve Kürtlere Destek Çağrısı

(ANKARA) - ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Libya'da ABD Büyükelçisi ve üç diplomatın öldürüldüğü olayı hatırlatarak, "Bana göre İran halkını ve cesur Kürtleri yüzüstü bırakmak, Bingazi'nin milyon katı olur" dedi.

Graham, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika kararlarına ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin 2012 yılında Libya'nın Bingazi kentindeki diplomatik misyonuna yönelik saldırıyı hatırlatan Graham, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump ve ekibinin, bu tehlikeli dönemde Amerika'yı güvende tutmak için doğru kararları alması adına dua ediyorum.

Tarih bize, doğru kararın Amerika'nın yanında duran ve ortak davamız için fedakarlık yapanların yanında durmak olduğunu söylüyor. Tarih aynı zamanda kötülükle uzlaşmanın mümkün olmadığını, onun yenilmesi gerektiğini de gösteriyor.

Bingazi'de kendi insanlarımızı yüzüstü bıraktığımızda mideme saplanan o rahatsızlık hissini hala hatırlıyorum. Bunu, ölünceye kadar Hillary Clinton'ın hanesine yazacağım.

'Bizim insanlarımız' kavramı, baskı karşısında Amerika'nın dostu olabilecekleri de kapsamalıdır: İran'daki protestocuları ve cesur Kürtleri.

Bunlar zor kararlar. Ancak bana göre İran halkını ve cesur Kürtleri yüzüstü bırakmak, Bingazi'nin milyon katı olur.

Amerika'yı korumada olağanüstü bir iş çıkaran Başkan Trump'ın doğru kararı vereceğinden eminim. Tanrı, Başkan Trump'ı ve onun emri altındaki herkesi korusun."