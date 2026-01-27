Graham'dan İran ve Kürtlere Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Graham'dan İran ve Kürtlere Destek Çağrısı

27.01.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senatör Graham, Trump'a İran halkı ve Kürtler için doğru kararlar alması gerektiğini hatırlattı.

(ANKARA) - ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Libya'da ABD Büyükelçisi ve üç diplomatın öldürüldüğü olayı hatırlatarak, "Bana göre İran halkını ve cesur Kürtleri yüzüstü bırakmak, Bingazi'nin milyon katı olur" dedi.

Graham, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika kararlarına ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin 2012 yılında Libya'nın Bingazi kentindeki diplomatik misyonuna yönelik saldırıyı hatırlatan Graham, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump ve ekibinin, bu tehlikeli dönemde Amerika'yı güvende tutmak için doğru kararları alması adına dua ediyorum.

Tarih bize, doğru kararın Amerika'nın yanında duran ve ortak davamız için fedakarlık yapanların yanında durmak olduğunu söylüyor. Tarih aynı zamanda kötülükle uzlaşmanın mümkün olmadığını, onun yenilmesi gerektiğini de gösteriyor.

Bingazi'de kendi insanlarımızı yüzüstü bıraktığımızda mideme saplanan o rahatsızlık hissini hala hatırlıyorum. Bunu, ölünceye kadar Hillary Clinton'ın hanesine yazacağım.

'Bizim insanlarımız' kavramı, baskı karşısında Amerika'nın dostu olabilecekleri de kapsamalıdır: İran'daki protestocuları ve cesur Kürtleri.

Bunlar zor kararlar. Ancak bana göre İran halkını ve cesur Kürtleri yüzüstü bırakmak, Bingazi'nin milyon katı olur.

Amerika'yı korumada olağanüstü bir iş çıkaran Başkan Trump'ın doğru kararı vereceğinden eminim. Tanrı, Başkan Trump'ı ve onun emri altındaki herkesi korusun."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Graham'dan İran ve Kürtlere Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:28:27. #7.11#
SON DAKİKA: Graham'dan İran ve Kürtlere Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.