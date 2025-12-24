Greta Thunberg kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Greta Thunberg kefaletle serbest bırakıldı

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Greta Thunberg kefaletle serbest bırakıldı
Haber Videosu

İngiltere hükümetinin yasakladığı "Palestine Action" grubuna destek amacıyla "Filistin Eylemi grubu mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım" yazılı pankart açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan aktivist Greta Thunberg, kefaletle serbest bırakıldı.

İngiltere'de hükümetin İsrail ile iş birliğine yönelik eleştiriler devam ederken, bugün başkent Londra'da gerçekleştirdiği protesto sırasında gözaltına alınan dünyaca ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg serbest bırakıldı. Londra polisinden yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği "Palestine Action" (Filistin Eylemi) grubuna destek vererek açtığı pankart nedeniyle bugün gözaltına alınan Thunberg'in gelecek mart ayına kadar kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Thunberg, Filistin Eylemi grubuna desteğini teyit ederken "Filistin Eylemi grubu mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım" yazılı pankart açmış, bunun üzerine polis Thunberg'e müdahale ederek ünlü aktivisti gözaltına almıştı.

FİLİSTİN EYLEMİ GRUBUNUN YASAKLANMASI

Filistin Eylemi grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibariyle örgütü yasaklı örgütler arasına almıştı. Filistin Eylemi grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: DHA

Greta Thunberg, İngiltere, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Greta Thunberg kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında
Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı
Markette gelin-kayınvalide kavgası Kamera olan biteni anbean kaydetti Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti
“İntihar etti“ demişti Hiranur’un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi "İntihar etti" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
İtalya Rekabet Kurumu’ndan Ryanair’e rekor ceza İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza
Ünlü aktivist Greta Thunberg, Filistin’e destek eyleminde gözaltına alındı Ünlü aktivist Greta Thunberg, Filistin'e destek eyleminde gözaltına alındı
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

11:51
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var
11:27
Şehri tedirgin eden görüntü 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
11:18
Süreç Komisyonu 20. kez toplandı Kurtulmuş: Ortak rapor yazma aşamasına geçtik
Süreç Komisyonu 20. kez toplandı! Kurtulmuş: Ortak rapor yazma aşamasına geçtik
11:03
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı
11:01
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın
10:47
Alkollü eğlence dönüşü dehşet 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler
Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler
10:28
Kasım Garipoğlu’nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 12:37:05. #7.11#
SON DAKİKA: Greta Thunberg kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.