Greta'ya Almanya'dan Ödül

İSVEÇLİ Greta Thunberg'in 2018 yılında başlattığı 'Gelecek İçin Cuma Günleri' eylemleri dünyaya yayıldı.

İSVEÇLİ Greta Thunberg'in 2018 yılında başlattığı 'Gelecek İçin Cuma Günleri' eylemleri dünyaya yayıldı. 'Dünyamız ölmesin' sloganıyla gençlerin ve çocukların sesi olan Greta Thunberg, cuma günü de Berlin'de 20 bin gencin katıldığı gösteride konuşmuştu.



Berlin'de düzenlenen ve bin 200 kişinin katıldığı törende televizyon dergisi 'HoerZu' tarafından verilen 'Altın Kamera Özel Ödülü'nü alan Greta Thunberg, davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Ödül töreninde yaptığı konuşmada ünlülere seslenen Thunberg, "Tarihimizin dönüm noktasındayız. Siz milyonlarca insanı etkileyebilirsiniz. Size ihtiyacımız var. Siz sesinizi çıkararak bu global krizi döndürebilirsiniz" dedi.



Thunberg, geçen yıl ağustos ayında iklim değişikliğiyle mücadele etmek için eylemler başlattı. Her cuma okula gitmek yerine parlamento önünde eylem yapan genç kız, yaşıtlarına cuma günleri okul grevine katılma çağrısı yaptı. Greta'nın çağrısı kısa sürede birçok ülkeden destek buldu. Eylemler, Avrupa'nın birçok kentine yayıldı. Küresel eyleme dönüşen Greta'nın çağrısına on binlerce genç karşılık verdi. Davos'da da konuşma yapan genç kız, Norveçli parlamenter tarafından Nobel Ödülü'ne aday gösterildi.

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