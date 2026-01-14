Grönland Satılık Değil - Son Dakika
Grönland Satılık Değil

14.01.2026 10:59
Grönland Başbakanı, Grönland'ın Danimarka'nın bir parçası olduğunu ve satılık olmadığını duyurdu.

GRÖNLAND Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland'ın, Danimarka Krallığı'nın bir parçası olduğunu ve satılık olmadıklarını söyledi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kopenhag'da ortak basın toplantısı düzenledi. NATO'nun desteğini arkalarında hissettiklerini belirten Nielsen, "Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz. Herkesin anlaması gereken bir durum var: Grönland, ABD'ye ait olmayacak, ABD tarafından yönetilmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bir tercih yapma zorunluluğuyla karşılaşsalar bile rotalarının yine Krallık, Avrupa Birliği (AB) ve NATO olacağını dile getiren Nielsen, dayanışma içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

ABD ile ilişkilerde çalkantılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Danimarka Başbakanı Frederiksen ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ısrarlı taleplerine tepki gösterdi. Konunun sadece Danimarka'yı değil tüm Krallığı bağladığını vurgulayan Frederiksen, "Sınırlar zorla değiştirilemez. Başka bir halkı satın alamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki temaslarda Danimarka ve Grönland'ın omuz omuza bir duruş sergileyeceğini kaydeden Frederiksen, "Diyalog ve iş birliği istiyoruz. Çatışma arayışında değiliz. Ancak mesajımız açık: Grönland satılık değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

