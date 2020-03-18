Grup Sancaktar online konser verdi - Son Dakika
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Grup Sancaktar online konser verdi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla sevenleriyle buluşamayan Grup Sancaktar, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla takipçilerine ulaştı.

Grup Sancaktar online konser verdi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla sevenleriyle buluşamayan Grup Sancaktar, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla takipçilerine ulaştı.

Gençlik çalışmalarıyla öne çıkan YediHilal Derneği'nin, Abdülbaki Kömür yönetimindeki ezgi-marş atölyesinden doğan Grup Sancaktar online konser verdi.

Albayrak Stüdyolarında gerçekleştirilen ve grup üyelerinden Cihat Bayram, Erkam Aslanoğlu ile Ali İhsan Çakıroğlu'nun yer aldığı konser, derneğin YouTube ve Scope hesaplarından yayınlandı.

Cihat Bayram, konserde yaptığı konuşmada, zor günlerden geçildiğini, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı dünya genelinde sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Hastalara Allah'tan şifa, Türkiye'de hayatını kaybeden vatandaşa da rahmet dileyen Bayram, "Biz de herkes gibi bu salgından etkilendik. Sokaklar boşaldı, hepimiz evlerimize çekildik. Bu süreçte biz de ne yapabiliriz diye düşündük ve arkadaşlarla bir program kapsamında birkaç eser seslendirelim, en azından herkes evine konsantre olmuşken bizi izlesinler ve motivasyon kazanalım istedik." diye konuştu.

Bayram, tedbir için sahnede birbirlerinden mümkün olduğu kadar uzak durduklarını, grubun diğer üyelerinin de şehir dışında olduğu için programda yer alamadıklarını dile getirdi.

Online olarak konserlere devam edecekleri bilgisini veren Cihat Bayram, takipçilerine evlerden de seslenmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Erkam Aslanoğlu ise 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı olduğunu anımsatarak, "Çanakkale'de şehit düşen atalarımıza rahmet diliyoruz." dedi.

Aslanoğlu, Yedi Hilal Derneği'nin ezgi-marş atölyesinin devam ettiğine işaret ederek, "Aslında Grup Sancaktar'ın bizimle bağımlı kalmasını istemiyoruz. Arkamızdan gençler gelsin, biz yoksak bile onlar Grup Sancaktar'ı devam ettirsin istiyoruz. Bu grup ümmetin grubu olsun." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren konserde grup üyeleri, sözleri Asaf Halet Çelebi'ye ait "İbrahim" eserinin yanı sıra "Sonsuzluk Çağrısı", "Kudüs", "Sancaktar Marşı", "Şehadet Uykusu", "Yol mu Dayanır?" ve "Yemen Türküsü"nün de aralarında bulunduğu ezgileri seslendirdi.

Cihat Bayram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:00 Kaynak: AA

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