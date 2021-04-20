Sarı-Kırmızılı takımın stoperi Luyindama, kulüp televizyonunda şampiyonluk yarışını değerlendirdi, özel hayatına dair de detaylar verdi.
İşte Luyindama'nın açıklamaları:
"Bizim oyunlarımız benziyor ve ikimiz de agresif bir şekilde oynuyoruz. Adam adama markaj yapıyoruz. Aynı özelliklerimiz olduğu için sahada iyi bir uyum yakalayabiliyoruz.
Fatih hocamız babam gibi. Nerede olursam olayım her zaman için ona saygı duyacağım. Yani Galatasaray'da olsun olmasın her zaman ömrüm boyunca ona saygım olacak.
Takım arkadaşlarıma güveniyorum ve şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Ben herkesle iyi arkadaşım. Herkesle aram iyi, herkesi seviyorum. Galatasaray'ın kuvveti de gücü de buradan geliyor.
Profesyonel olmadan önce bir takımda oynuyordum. O takımın sahibi de eşim Ornella'nın ailesiydi. Ornella'nın babası benim sonradan oynadığım takımın başkanıydı ve bir gün oyuncu ararken beni izlemeye geliyor ve izledikten sonra da diyor ki 'sen gel ve bizim takımda oyna'. Ben de o takıma gittim ve Ornella ile öyle tanıştık."
Son Dakika › Spor › GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız - Son Dakika Spor